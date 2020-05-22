Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі за добу від коронавірусу померла лише 1 людина

П'ятниця, 22 травня 2020, 13:27

Кількість нових хворих та загиблих від коронавірусу у Польщі продовжує знижуватися. За минулу добу помер один хворий.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останню добу у Польщі від коронавірусу помер лише один хворий, йому було 85 років. У попередні два дні повідомляли про 3 і 5 померлих відповідно.  

За останні 24 години виявили 236 випадків коронавірусу – дещо менше, ніж 245 вчора. Таким чином, другий день поспіль показники суттєво менші, ніж у перші три дні тижня, коли щоденна кількість нових хворих перевищувала 300.

Більшість нових випадків зареєстровані знову у Сілезькому воєводстві (168), яке зараз є головним осередком епідемії в країні. Для порівняння, у Нижньосілезькому та Великопольському воєводствах, які наступні за кількістю нових випадків, їх менше 20. Кількість інфікованих у Сілезькому воєводстві – 6501 – вже удвічі перевищила кількість заражень у Великопольському, яке з 3128 хворих на другому місці в країні.

Загалом з початку епідемії у Польщі виявили 20 379 підтверджених заражень коронавірусом. З них 973  хворих померли,  8731 – одужали.  

Читайте також: Польський Зеленський: як антисистемний кандидат отримав шанс на виборах президента.

Теми: Польщакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Польща
Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі
У Польщі відповіли Путіну на його брехню про Україну: Жалюгідний кремлівський зануда
У Литві назвали "показовою акцією" навчання групи Вагнера біля кордонів Польщі
Останні новини
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
Усі новини...
Реклама: