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У Польщі за добу від коронавірусу померла лише 1 людина

П'ятниця, 22 травня 2020, 13:27

Кількість нових хворих та загиблих від коронавірусу у Польщі продовжує знижуватися. За минулу добу помер один хворий.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останню добу у Польщі від коронавірусу помер лише один хворий, йому було 85 років. У попередні два дні повідомляли про 3 і 5 померлих відповідно.  

За останні 24 години виявили 236 випадків коронавірусу – дещо менше, ніж 245 вчора. Таким чином, другий день поспіль показники суттєво менші, ніж у перші три дні тижня, коли щоденна кількість нових хворих перевищувала 300.

Більшість нових випадків зареєстровані знову у Сілезькому воєводстві (168), яке зараз є головним осередком епідемії в країні. Для порівняння, у Нижньосілезькому та Великопольському воєводствах, які наступні за кількістю нових випадків, їх менше 20. Кількість інфікованих у Сілезькому воєводстві – 6501 – вже удвічі перевищила кількість заражень у Великопольському, яке з 3128 хворих на другому місці в країні.

Загалом з початку епідемії у Польщі виявили 20 379 підтверджених заражень коронавірусом. З них 973  хворих померли,  8731 – одужали.  

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Теми: Польщакоронавірус


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