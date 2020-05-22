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В Польше за сутки от коронавируса умер только 1 человек

Пятница, 22 мая 2020, 13:27

Число новых больных и погибших от коронавируса в Польше продолжает снижаться. За минувшие сутки умер один больной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За последние сутки в Польше от коронавируса умер только один больной, ему было 85 лет. В предыдущие два дня сообщали о 3 и 5 умерших соответственно.

За последние 24 часа обнаружили 236 случаев коронавируса - чуть меньше, чем 245 вчера. Таким образом, второй день подряд показатели существенно меньше, чем в первые три дня недели, когда ежедневное количество новых больных превышало 300.

Большинство новых случаев зарегистрированы снова в Силезском воеводстве (168), которое сейчас является главным очагом эпидемии в стране. Для сравнения, в Нижнесилезском и Великопольском воеводствах, следующих по количеству новых случаев, их меньше 20. Общее число инфицированных в Силезском воеводстве – 6501 – уже вдвое превысило количество заражений в Великопольском, которое, с 3128 больными, на втором месте в стране.

Всего с начала эпидемии в Польше обнаружили 20 379 подтвержденных заражений коронавирусом. 973 больных умерли, 8731 – выздоровели.

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Темы: Польшакоронавирус


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