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Не коронавірусом єдиним: Зеленський закликав пояснити українцям, що вакцинація важлива

П'ятниця, 22 травня 2020, 13:54
Не коронавірусом єдиним: Зеленський закликав пояснити українцям, що вакцинація важлива

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості вакцинації, Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараду у глави держави Зеленському доповіли, що попри епідемію коронавірусу вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася. Однак нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому. Тому Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.

Пряма мова Зеленського: "Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз".

Українська правда

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Теми: здоров'яМОЗ
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