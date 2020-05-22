Не коронавірусом єдиним: Зеленський закликав пояснити українцям, що вакцинація важлива

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості вакцинації, Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараду у глави держави Зеленському доповіли, що попри епідемію коронавірусу вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася. Однак нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому. Тому Міністерство охорони здоров'я закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.

Пряма мова Зеленського: "Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз".