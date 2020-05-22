Не коронавирусом единым: Зеленский призвал объяснить украинцам, что вакцинация важна

Президент Владимир Зеленский отметил важность вакцинации, Министерство здравоохранения призывать родителей не игнорировать прививки.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании у главы государства Зеленскому доложили, что несмотря на эпидемию коронавируса вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась. Однако сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%. И это может привести к вспышке этих болезней в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения призывать родителей не игнорировать прививки.

Прямая речь Зеленского: "Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез - столь же тяжелые болезни, и не менее опасны, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас".