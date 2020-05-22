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КПВВ на адмінкордоні з окупованих Кримом будуть закриті ще місяць

П'ятниця, 22 травня 2020, 14:10

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом будуть закриті до 22 червня.

Джерело: спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, слова якого передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Вчора Кабінет міністрів України оприлюднив постанову № 392 про адаптивний вихід з карантину, і відповідно до цієї постанови, внесені зміни до нормативних актів уряду, зокрема і в розпорядження №291, яким регламентується перетин адміністративного кордону і функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні з окупованим Кримом. І термін дії цього розпорядження продовжено до 22 червня".

Деталі: Демченко нагадав, що відповідно до цього розпорядження функціонування КПВВ на адмінкордоні з Кримом тимчасово припинено. На окуповану територію можуть потрапити люди, зареєстровані там, а на материкову Україну - люди, прописані за межами окупованої території.

Крім того, глава прикордонної служби може ухвалити окремі рішення щодо окремих громадян у разі "підстав гуманітарного характеру".

Українська правда
Теми: Кримкордонкарантин


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