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КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом будут закрыты еще месяц

Пятница, 22 мая 2020, 14:10
КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом будут закрыты еще месяц

Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом будут закрыты до 22 июня.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, слова которого передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вчера Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня".

Детали: Демченко напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на админгранице с Крымом временно прекращено. На оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.

Кроме того, глава пограничной службы может принять отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае "оснований гуманитарного характера".

Украинская правда

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Темы: Крымграницакарантин
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