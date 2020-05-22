Усі розділи
Укр / Рус

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

П'ятниця, 22 травня 2020, 14:18

Двічі полонений український патріот Григорій Сінченко здійснив втечу з застінків підвалу так званої "ДНР", де його піддавали тортурам.

Джерело: мати заручника, Тетяна Гулевська у коментарі телефоном "Укрінформу"

Пряма мова: "По місцевому телеканалу новину про втечу крутять у зведеннях "МВД". Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду. Представники спецслужб були дома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим".

Деталі: На фото, яке демонструють спецслужби на телеканалі, на обличчі Григорія видно сліди опіків, через що мати робить висновок, що сина в "ДНР" знов піддавали тортурам.

Знати більше: Помститися за страшні тортури. Історія двічі полоненого на Донбасі словами його матері

Передісторія:

  • 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора Фенікс. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.
  • У "ДНР" за партизанську діяльність проти так званої "народної республіки" його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня...
  • Григорій вирішив помститися катам. Мати намагалася відмовити сина від планів помсти.
  • У жовтні 2019-го Сінченка знову затримали "спецслужби ДНР". І до цього часу його рідні точно не знали, де він і що з ним.

Теми: заручникиДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери

Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

ДБР терміново викликало Порошенка на допит

інфографіка Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ. Список

Київщина поки не буде послаблювати карантин

Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що суперечить закону – "Схеми"

Усі головні новини...
заручники
У звільнених з полону ОРДЛО українців коронавірусу не знайшли, обсервація триває
ЄС вимагає розслідувати катування українських заручників у ОРДЛО
Денісова: Українські політв’язні у РФ потребують меддопомоги
Останні новини
14:21
СБУ заборонила в’їзд до України лідеру КПРФ Зюганову й продюсеру Фадєєву
14:18
Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати
14:15
Як захистити шкіру обличчя під час використання масок. Поради дерматологів
14:10
КПВВ на адмінкордоні з окупованих Кримом будуть закриті ще місяць
14:09
У НАБУ пояснили, чому проводять обшуки в "Укрзалізниці"
14:08
В анексованому Криму звільненого в рамках обміну Бекірова оголосили в розшук
13:54
Не коронавірусом єдиним: Зеленський закликав пояснити українцям, що вакцинація важлива
13:50
Кличко про об'єкти "Укрбуду": Є 3 проблемні питання, які не входять в мою компетенцію
13:31
На Хмельницькій АЕС нові випадки коронавірусу
13:27
У Польщі за добу від коронавірусу померла лише 1 людина
Усі новини...