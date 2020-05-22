Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

Двічі полонений український патріот Григорій Сінченко здійснив втечу з застінків підвалу так званої "ДНР", де його піддавали тортурам.

Джерело: мати заручника, Тетяна Гулевська у коментарі телефоном "Укрінформу"

Пряма мова: "По місцевому телеканалу новину про втечу крутять у зведеннях "МВД". Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду. Представники спецслужб були дома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим".

Деталі: На фото, яке демонструють спецслужби на телеканалі, на обличчі Григорія видно сліди опіків, через що мати робить висновок, що сина в "ДНР" знов піддавали тортурам.

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