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Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать

Пятница, 22 мая 2020, 14:18

Дважды пленный украинский патриот Григорий Синченко совершил побег из застенков подвала так называемой "ДНР", где его подвергали пыткам.

Источник: мать заложника, Татьяна Гулевская в комментарии по телефону "Укринформу"

Прямая речь: "По местному телеканалу новость о побеге крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым".

Детали: На фото, которое демонстрируют спецслужбы на телеканале, на лице Григория видны следы ожогов, из чего мать делает вывод, что сына в "ДНР" вновь подвергали пыткам.

Знать больше: Отомстить за страшные пытки. История дважды пленника на Донбассе словами его матери

Предыстория:

  • 25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.
  • В "ДНР" за партизанскую деятельность против так называемой "народной республики" его, инвалида третьей группы подвергали адским пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалась легкое .
  • Григорий решил отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.
  • В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". И до сих пор его родные точно не знали, где он и что с ним.

Темы: заложникиДонбасс


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