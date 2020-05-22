Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать

Дважды пленный украинский патриот Григорий Синченко совершил побег из застенков подвала так называемой "ДНР", где его подвергали пыткам.

Источник: мать заложника, Татьяна Гулевская в комментарии по телефону "Укринформу"

Прямая речь: "По местному телеканалу новость о побеге крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым".

Детали: На фото, которое демонстрируют спецслужбы на телеканале, на лице Григория видны следы ожогов, из чего мать делает вывод, что сына в "ДНР" вновь подвергали пыткам.

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