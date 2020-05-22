Лобове зіткнення на трасі Київ-Одеса: загинули троє дорослих і 6-річна дитина

22 травня вранці на трасі "Київ — Одеса", поблизу м. Жашків, сталася автомобільна аварія, яка забрала життя чотирьох людей — трьох дорослих і 6-річного хлопчика.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Facebook

Деталі: Попередньо встановлено, що водій авто Toyota Land Cruiser пішов на обгін зустрічною смугою і скоїв лобове зіткнення з ВАЗ 21114.

Також у ДТП потрапив вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz. Щоб уникнути зіткнення з Toyota, він здійснив різкий маневр і перевернувся.

В автомобілі ВАЗ перебували шестеро людей: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє дітей. Загинули — 6-річна дитина, жінка та двоє чоловіків. Ще одну жінку з 4-річною дівчинкою шпиталізували у тяжкому стані.

В "Тойоті" двоє потерпілих — діти віком 4 та 11 років. Їх також госпіталізували.

В МВС окремо підкреслили, що в жодному автомобілі не було автокрісел для дітей.

За статистикою, протягом січня-квітня 2020 року через виїзд на смугу зустрічного руху сталось 441 ДТП, з них 178 — ДТП з потерпілими, у яких загинуло 42 людей.