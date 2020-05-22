Лобовое столкновение на трассе Киев-Одесса: погибли трое взрослых и 6-летний ребенок

22 мая утром на трассе "Киев - Одесса", вблизи г. Жашков, произошла автомобильная авария, которая унесла жизни четырех человек - трех взрослых и 6-летнего мальчика.

Источник: Министерство внутренних дел в Facebook

Детали: Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.

Также в ДТП попал грузовой микроавтобус Mercedes-Benz. Чтобы избежать столкновения с Toyota, он совершил резкий маневр и перевернулся.

В автомобиле ВАЗ находились шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли - 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в тяжелом состоянии.

В "Тойоте" двое пострадавших - дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали.

В МВД отдельно подчеркнули, что ни в одном автомобиле не было автокресел для детей.

По статистике, в течение января-апреля 2020 года из-за выезда на полосу встречного движения произошло 441 ДТП, из них 178 - ДТП с пострадавшими, в которых погибли 42 человек.