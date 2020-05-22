МВС відновило практичні іспити на водійські права

З 22 травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили практичні іспити на отримання водійських прав.

Джерело МВС

Дослівно: "Друзі, від сьогодні сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами. Для його складання необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит".

Деталі: В МВС пояснюють, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.

Також потенційним клієнтам нагадують про необхідність вдягати захисну маску, бо карантин продовжується.