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МВД возобновило практические экзамены на водительские права

Пятница, 22 мая 2020, 14:47

С 22 мая сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили практические экзамены на получение водительских прав.

Источник: МВД

Дословно: "Друзья, с сегодняшнего сервисные центры МВД возобновляют принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Для его прохождения необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен".

Детали: В МВД объясняют, что результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Также потенциальным клиентам напоминают о необходимости надевать защитную маску, потому что карантин продолжается.

Украинская правда
Темы: МВДавто


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