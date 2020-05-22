МВД возобновило практические экзамены на водительские права
Пятница, 22 мая 2020, 14:47
С 22 мая сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили практические экзамены на получение водительских прав.
Источник: МВД
Дословно: "Друзья, с сегодняшнего сервисные центры МВД возобновляют принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами. Для его прохождения необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен".
Детали: В МВД объясняют, что результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.
Также потенциальным клиентам напоминают о необходимости надевать защитную маску, потому что карантин продолжается.
Украинская правда