Танкіст ОРДО попався в руки СБУ, коли поїхав до родичів на Харківщину

Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика ОРДО, коли той приїхав на Харківщину в гості до родичів.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Спецслужба встановила, що мешканець Донецька є бойовиком так званої "1 АК ДНР" і входить до танкового екіпажу терористів. Він нелегально приїхав на Харківщину для відвідання родичів.

Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території та затримала його під час повернення до незаконного збройного формування через кордон з РФ.

У зловмисника правоохоронці вилучили військовий квиток так званого "міністерства оборони ДНР" з відмітками про проходження служби та закріплену зброю, а також посвідчення члена фейкового "громадського руху Донецької республіки".

У ноутбуці і телефоні бойовика також виявлено фото- та відеоматеріали із доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів та застосування ним зброї.

У межах розпочатого кримінального провадження бойовику повідомили про підозру та взяли під варту.