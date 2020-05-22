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Танкист ОРДО попался в руки СБУ, когда поехал к родственникам на Харьковщину

Пятница, 22 мая 2020, 14:49

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика ОРДО, когда тот приехал в Харьковскую область в гости к родственникам.

Источник: сайт СБУ

Детали: Спецслужба установила, что житель Донецка является боевиком так называемой "1 АК ДНР" и входит в состав танкового экипажа террористов. Он нелегально приехал в Харьковскую область для посещения родственников.

Контрразведка СБУ зафиксировала факт нахождения боевика на подконтрольной украинской власти территории и задержала его по возвращении в незаконное вооруженное формирование через границу с РФ.

У злоумышленника правоохранители изъяли военный билет так называемого "министерства обороны ДНР" с отметками о прохождении службы и закрепленное за ним оружие, а также удостоверение члена фейкового "общественного движения Донецкой республики".

 

В ноутбуке и телефоне боевика также обнаружены фото- и видеоматериалы с доказательствами прохождения службы в танковом подразделении террористов и применении им оружия.

В рамках открытого уголовного производства боевику сообщили о подозрении и взяли под стражу.

 

Украинская правда


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