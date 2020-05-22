Усі розділи
Укр / Рус

Сорос вважає, що ЄС може і не пережити коронавірусну кризу

П'ятниця, 22 травня 2020, 15:28

Мільярдер і філантроп Джордж Сорос вважає, що Європейський Союз може розпастися в результаті пандемії коронавірусу, якщо блок не випустить безстрокові облігації, щоб допомогти слабким членам, таким як Італія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

89-річний Сорос заявив, що збитки економіці єврозони від нового коронавірусу триватимуть "довше, ніж більшість людей думають", додавши, що надійну вакцину буде важко розробити через швидку еволюцію вірусу.

Мільярдер заявив, що безстрокові облігації, використовувані британцями для фінансування воєн проти Наполеона, дозволять Європейському Союзу вижити.

"Якщо ЄС не зможе розглянути цей варіант зараз, то він, можливо, не зможе пережити виклики, з якими він в даний час стикається. Це не теоретична можливість, а трагічна реальність", – сказав Сорос.

За його словами, безстрокові облігації полегшать бюджетну кризу для всього блоку.

Теми: ЄСкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

відеоУ Пакистані розбився пасажирський літак

Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери

Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

ДБР терміново викликало Порошенка на допит

інфографіка Майже половина України не готова до 2 етапу зняття карантину – МОЗ. Список

Усі головні новини...
ЄС
ЄС засудив конференцію РФ по Криму, у якій брав участь попри власні правила
Євросоюз знову вимагає від Росії пустити місію ОБСЄ в ОРДЛО
ЄС всупереч своїм правилам візьме участь в організованій РФ зустрічі щодо Криму - ЗМІ
Останні новини
15:28
Сорос вважає, що ЄС може і не пережити коронавірусну кризу
15:20
Масове вбивство на Житомирщині: справу взяв на контроль Офіс генпрокурора
15:16
Закарпаття не послаблює карантин
15:13
Топ-менеджеру ОГХК підпалили авто: підозрюють усунуте керівництво
15:11
У МОЗ затвердили нові правила роботи дитсадків
15:06
Кім Чен Ина не бачили на публіці вже 3 тижні – ЗМІ
15:01
Зеленський подякував президенту Фінляндії за "безпеку для українських працівників"
15:00
У наземний транспорт Києва пускатимуть обмежену кількість людей – заступник Кличка
14:57
Ціна на газ в Європі опустилася нижче рівня беззбитковості "Газпрому"
14:49
фотоТанкіст ОРДО попався в руки СБУ, коли поїхав до родичів на Харківщину
Усі новини...