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Сорос считает, что ЕС может и не пережить коронавирусный кризис

Пятница, 22 мая 2020, 15:28

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос считает, что Европейский Союз может распасться в результате пандемии коронавируса, если блок не выпустит бессрочные облигации, чтобы помочь своим слабым членам, таким как Италия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

89-летний Сорос заявил, что убытки экономики еврозоны от нового коронавируса будут продолжаться "дольше, чем большинство людей думают", добавив, что надежную вакцину будет трудно разработать из-за быстрой эволюции вируса.

Миллиардер заявил, что бессрочные облигации, такие, как использовались британцами для финансирования войн против Наполеона, позволят Европейскому Союзу выжить.

"Если ЕС не сможет рассмотреть этот вариант сейчас, то он, возможно, не сможет пережить вызовы, с которыми он в настоящее время сталкивается. Это не теоретическая возможность, а трагическая реальность", - сказал Сорос.

По его словам, бессрочные облигации облегчат бюджетный кризис для всего блока.

Темы: ЕСкарантин


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