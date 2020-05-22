Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сорос считает, что ЕС может и не пережить коронавирусный кризис

Пятница, 22 мая 2020, 15:28

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос считает, что Европейский Союз может распасться в результате пандемии коронавируса, если блок не выпустит бессрочные облигации, чтобы помочь своим слабым членам, таким как Италия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

89-летний Сорос заявил, что убытки экономики еврозоны от нового коронавируса будут продолжаться "дольше, чем большинство людей думают", добавив, что надежную вакцину будет трудно разработать из-за быстрой эволюции вируса.

Миллиардер заявил, что бессрочные облигации, такие, как использовались британцами для финансирования войн против Наполеона, позволят Европейскому Союзу выжить.

"Если ЕС не сможет рассмотреть этот вариант сейчас, то он, возможно, не сможет пережить вызовы, с которыми он в настоящее время сталкивается. Это не теоретическая возможность, а трагическая реальность", - сказал Сорос.

По его словам, бессрочные облигации облегчат бюджетный кризис для всего блока.

Темы: ЕСкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ЕС
ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов, когда "обстоятельства позволят" – СМИ
Польские врачи начали обследование Саакашвили
"Новая почта" создает отдельную компанию для экспансии на рынок ЕС
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: