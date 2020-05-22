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У ВАКС пояснили, чому відпустили одеського бізнесмена без застави

П'ятниця, 22 травня 2020, 16:16

Суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання про застосування застави одеському бізнесмену, бо обвинувачення не змогло довести, що гроші, які він "відмив", були отриманні незаконно.

Джерело: пресслужба ВАКС, роз’яснення судді-спікера суду Інни Білоус

Дослівно: "При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) обов’язковим елементом дослідження є встановлення діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів). Це є специфікою.

Тобто сторона обвинувачення має довести по суті два кримінальних правопорушення - перше, внаслідок якого отримано незаконні доходи, і друге - яким чином вони були відмиті".

Деталі: За словами Білоус, у даному випадку ні у повідомленні про підозру, ні у клопотанні про застосування запобіжного заходу не було опису обставин вчинення первісного злочину.

Суддя-спікер додала, що це унеможливлює висновок про злочинне походження коштів, легалізація яких інкримінується бізнесмену.

Раніше помилково вказувалося, що йдеться про одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна.

Нагадаємо:

  • 20 травня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до одеського бізнесмена.
  • За версією слідства, з липня по листопад 2016 року у Одесі, підозрюваний, будучи власником (засновником) та керівником товариства, за попередньою змовою з іншими особами, умисно вчинив протиправні дії та легалізував 131 млн 174 тис 020 грн., що є особливо великим розміром.
  • Одеському бізнесмену інкримінують учинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Зазначається, що цей склад злочину є специфічним, бо вимоги закону пов'язують можливість такої кваліфікації з іншим, раніше вчиненим злочином.

Українська правда
Теми: Вищий адмінсудконтрабанда


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