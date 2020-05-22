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ВАКС объяснил, почему отпустил одесского бизнесмена без залога

Пятница, 22 мая 2020, 16:16
ВАКС объяснил, почему отпустил одесского бизнесмена без залога

Судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства о применении залога одесскому бизнесмену, потому что обвинения не смогло доказать, что деньги, которые он "отмыл", были получены незаконно.

Источник: пресс-служба ВАКС, разъяснения судьи-спикера суда Инны Белоус

Дословно: "При решении вопроса об избрании меры пресечения при наличии обоснованного подозрения в совершении лицом уголовного преступления, предусмотренного ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) обязательным элементом исследования является установление деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов). Это специфика.

То есть сторона обвинения должна доказать по сути два уголовных правонарушения - первое, в результате которого получено незаконные доходы, и второе - каким образом они были отмыты".

Детали: По словам Белоус, в данном случае ни в сообщении о подозрении, ни в ходатайстве о применении меры пресечения не было описания обстоятельств совершения первоначального преступления.

Судья-спикер добавила, что это делает невозможным вывод о преступном происхождении средств, легализация которых инкриминируется бизнесмену.

Ранее ошибочно указывалось, что речь идет об одесском "короле контрабанды" Вадиме Альперине.

Напомним:

  • 20 мая ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде залога к одесскому бизнесмену.
  • По версии следствия, с июля по ноябрь 2016 года в Одессе, подозреваемый, будучи собственником (учредителем) и руководителем общества, по предварительному сговору с другими лицами, умышленно совершил противоправные действия и легализовал 131 млн 174 тыс. 020 грн., что является особо крупным размером.
  • Бизнесмену инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). 

Украинская правда

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Темы: Высший админсудконтрабанда
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