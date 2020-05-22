Лукашенко: Нам потрібні свої ракети, не треба перед росіянами на коліна ставати

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його країні потрібно будувати свої ракети, якщо вже Росія відмовилася спільно розробляти ракетне озброєння і надати полігон для його випробувань.

Джерело: Лукашенко під час відвідування дослідно-випробувальної ділянки науково-виробничого ТОВ "ОКБ ТСП" в Мачулищах, сайт президента Білорусі

Пряма мова: "Мова сьогодні піде про виробництво ракетного озброєння. Добре було б, якби всі держави взяли і скасували війни. Але поки що ніхто не скасовує війни, незважаючи на епідемії, пандемії, істерії. Війну ніхто не скасовував. І, на жаль, до неї доводиться готуватися у мирний час. Нікуди не дінешся. Якщо не будеш готуватися, не дай бог, звісно, зараз, то будеш пожинати гіркі плоди потім.

Як би це не було дорого – а це дуже дорого, особливо в цей час... наше стратегічне завдання у сфері оборони, раптом що – завдати неприйнятної шкоди противнику. І ми це повинні демонструвати зараз, щоб ті, хто, не дай боже, надумає з нами воювати, розуміли, що ми можемо відповісти гідно.

Найкраща відповідь із точки зору озброєнь на сьогодні – це ракети, високоточна зброя.... У цьому напрямку ми розвиваємо свої Збройні сили.

Звісно, ми не збираємося займатися глобалізмом, захоплювати чужі держави. Ми миролюбна країна. До нас немає такого "інтересу" з боку інших держав. Тому міжконтинентальні балістичні ракети з ядерною зброєю нам немає сенсу розробляти. Ми і не можемо цього робити. Ми повинні орієнтуватися на те, що можливо. Тому ми створюємо відповідні ракетні виробництва".

Деталі: У Мачулищах Лукашенко ознайомився з перспективними зразками озброєння. Йому доповіли про розробки, які вже закінчені чи ведуться за різними напрямками.

Президенту розповіли, що зараз у країні освоєно збірку китайських ракет, іде розробка власного озброєння, здатного вражати цілі на дальності до 300 км. Поки терміни зі створення цих ракет не дотримуються.

Розробники запевнили, що до вересня має з'явитися перший дослідний зразок "трьохсотки".

Для випробування цієї ракети розглядаються полігони в Китаї, Казахстані, Узбекистані, Саудівській Аравії. Як поінформували Лукашенка, російська сторона поки не хоче надавати свої полігони для випробувань.

Коментар Лукашенка: "Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, з якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть. Це нам ще пощастило домовитися з китайцями, їм треба поклонятися за це. Але далі залежності цієї бути не повинно.

Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал: якщо наш найближчий союзник мало того, що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає, – слухайте, це питання".

Інші подробиці: Лукашенко залишив підпис на першій білоруській зенітній керованій ракеті, пуск якої було здійснено в поточному році з модернізованого в Білорусі ЗРК "Бук".

Він сказав, що "хотілося б на "Полонезі" 300-кілометровому розписатися".