Лукашенко: Нам нужны свои ракеты, не надо перед россиянами на колени становиться
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его стране нужно строить свои ракеты, раз уж Россия отказалась совместно разрабатывать ракетное вооружение и предоставить полигон для его испытаний.
Источник: Лукашенко при посещении опытно-испытательного участка научно-производственного ООО "ОКБ ТСП" в Мачулищах, сайт президента Беларуси.
Пряма речь: "Речь сегодня пойдет о производстве ракетного вооружения. Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом.
Как бы это ни было дорого – а это очень дорого, особенно в это время… наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг – нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно.
Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие…. В этом направлении мы развиваем свои Вооруженные силы.
Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. Мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства".
Детали: В Мачулищах Лукашенко ознакомился с перспективными образцами вооружения. Ему доложили о разработках, которые уже окончены или ведутся по различным направлениям.
Президенту рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. Пока сроки по созданию этих ракет не выдерживаются.
Разработчики заверили, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки".
Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Как проинформировали Лукашенко, российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний.
Комментарий Лукашенко: "Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно.
Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос".
Другие подробности: Лукашенко оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете, пуск которой был осуществлен в текущем году с модернизированного в Беларуси ЗРК "Бук".
Он сказал, что "хотелось бы на "Полонезе" 300-километровом расписаться".