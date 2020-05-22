З Чорнобильської зони хотіли вивезти 60 кілограмів лосячих ріг

У зоні відчуження поліція виявила трьох чоловіків, які намагалися вивезти близько 60 кілограмів лосячих ріг, щоб потім їх продати.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Дослівно: "Поблизу смт. Поліське, працівники поліції зупинили трьох чоловіків із рогами диких тварин, вагою близько 60 кілограмів. Жителі Київщини намагалися перемістити колишні "прикраси" сохатих за межі зони відчуження, для подальшого продажу".

Деталі: Законом забороняється переміщення будь-яких об'єктів за межі зони відчуження без спецдозволу або проведення дозиметричного контролю.

Тож, лосячі роги поліція вилучила.

Через порушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.267-1 "порушення вимог режиму радіаційної безпеки" ККУ.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 75 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1275-1700 гривень) або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.