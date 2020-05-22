С Чернобыльской зоны хотели вывезти 60 килограммов лосиных рогов

В зоне отчуждения полиция обнаружила трех мужчин, которые пытались вывезти около 60 килограммов лосиных рогов, чтобы потом их продать.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "Вблизи пгт. Полесское, работники полиции остановили трех мужчин с рогами диких животных, весом около 60 килограммов. Жители Киевщины пытались переместить бывшие "украшения" сохатых за пределы зоны отчуждения, для дальнейшей продажи".

Детали: Законом запрещается перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения без спецразрешения или проведения дозиметрического контроля.

Поэтому, полиция изъяла рога лося.

Из-за нарушения правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.267-1 "нарушение требований режима радиационной безопасности" УК.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 75 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1275-1700 гривен) или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.