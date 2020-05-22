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МЗС запускає платформу для координації міжнародних дій зі звільнення політв’язнів

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:04

У міністерстві закордонних справ запускають платформу з координації міжнародних дій  задля звільнення українських політв’язнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

В МЗС пояснили, що на фоні нових затримань та вироків, а також намагань Росії зловживати інструментарієм та форматами інституцій ООН для легітимізації спроби анексії Криму, Київ вважає за необхідне надати новий імпульс міжнародним зусиллям, спрямованим на звільнення незаконно утримуваних РФ з політичних мотивів громадян України.

"Проблематика політв’язнів має залишаться серед пріоритетних питань порядку денного у нашому діалозі з іноземними партнерами, а міжнародний тиск на РФ з метою їхнього якнайшвидшого звільнення – посилюватися. З цією метою МЗС ініціює запуск Платформи з координації міжнародних зусиль для звільнення незаконно утримуваних РФ з політичних мотивів громадян України", - заявили в МЗС.

Зазначається, що учасниками платформи мають бути представники органів державної влади, до компетенції яких входить діяльність з надання допомоги, захисту прав та звільнення незаконно утримуваних громадян України; неурядових правозахисних організацій та об’єднань родичів політв’язнів; Меджлісу кримськотатарського народу.

У МЗС пояснили, що платформа не підмінятиме діяльність інших органів державної влади.

"Це майданчик для обговорення та погодження дій, результатом яких має стати посилення міжнародного тиску на РФ з метою звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України", - йдеться у повідомленні.

Теми: МЗСполітв'язні
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