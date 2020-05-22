МИД запускает платформу для координации международных действий по освобождению политзаключенных

В Министерстве иностранных дел запускают платформу по координации международных действий для освобождения украинских политзаключенных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД объяснили, что на фоне новых задержаний и приговоров, а также попыток России злоупотреблять инструментарием и форматами институтов ООН для легитимизации попытки аннексии Крыма Киев считает необходимым придать новый импульс международным усилиям, направленным на освобождение незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины.

"Проблематика политзаключенных должна оставаться в числе приоритетных вопросов повестки дня в нашем диалоге с иностранными партнерами, а международное давление на РФ с целью их скорейшего освобождения - усиливаться. С этой целью МИД инициирует запуск платформы по координации международных усилий для освобождения незаконно удерживаемых РФ по политическим мотивам граждан Украины", - заявили в МИД.

Отмечается, что участниками платформы должны быть представители органов государственной власти, в компетенцию которых входит деятельность по оказанию помощи, защиты прав и освобождении незаконно удерживаемых граждан Украины; неправительственных правозащитных организаций и объединений родственников политзаключенных; Меджлиса крымскотатарского народа.

В МИД объяснили, что платформа не будет подменять деятельность других органов государственной власти.

"Это площадка для обсуждения и согласования действий, результатом которых должно стать усиление международного давления на РФ с целью освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - говорится в сообщении.