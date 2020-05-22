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НАЗК розпочинає перевірку декларацій посадовців: стартують з президентів та прем’єрів

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:12

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає перевірку декларацій високопосадовців за новим порядком.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: Відтепер НАЗК порівнюватиме вартість задекларованих активів із їх ринковою ціною; у разі появи нової інформації проводитиме повну перевірку декларації повторно; перевірятиме, чи отримані суб’єктом декларування подарунки не перевищують граничні суми тощо.

1 червня, коли закінчиться період для подання декларацій за 2019 рік, НАЗК застосує систему автоматизованого логічного та арифметичного контролю для визначення декларацій із найбільшими ризиками.

У першу чергу перевірятимуть декларації президентів України (Петра Порошенка та Володимира Зеленського – ред.), прем’єр-міністрів (Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля – ред.) та міністрів.

У відомстві нагадали, що на проведення повної перевірки передбачено до 120 календарних днів; але за крайньої необхідності строк може бути продовжено на щонайбільше 60 днів.

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації


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