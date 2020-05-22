НАЗК розпочинає перевірку декларацій посадовців: стартують з президентів та прем’єрів
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає перевірку декларацій високопосадовців за новим порядком.
Джерело: пресслужба НАЗК
Деталі: Відтепер НАЗК порівнюватиме вартість задекларованих активів із їх ринковою ціною; у разі появи нової інформації проводитиме повну перевірку декларації повторно; перевірятиме, чи отримані суб’єктом декларування подарунки не перевищують граничні суми тощо.
1 червня, коли закінчиться період для подання декларацій за 2019 рік, НАЗК застосує систему автоматизованого логічного та арифметичного контролю для визначення декларацій із найбільшими ризиками.
У першу чергу перевірятимуть декларації президентів України (Петра Порошенка та Володимира Зеленського – ред.), прем’єр-міністрів (Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля – ред.) та міністрів.
У відомстві нагадали, що на проведення повної перевірки передбачено до 120 календарних днів; але за крайньої необхідності строк може бути продовжено на щонайбільше 60 днів.