НАПК начинает проверку деклараций чиновников: стартуют с президентов и премьеров

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает проверку деклараций чиновников по новому порядку.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: Отныне НАПК будет сравнивать стоимость задекларированных активов с их рыночной ценой; в случае появления новой информации проводить полную проверку декларации повторно; проверять, полученные субъектом декларирования подарки не превышают предельные суммы и тому подобное.

1 июня, когда закончится период для представления деклараций по 2019, НАПКприменит систему автоматизированного логического и арифметического контроля для определения деклараций с наибольшими рисками.

В первую очередь проверять декларации президентов Украины (Петра Порошенко и Владимира Зеленского - ред.), Премьер-министров (Владимир Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля - ред.) И министров.

В ведомстве напомнили, что на проведение полной проверки предусмотрено до 120 календарных дней, но при крайней необходимости срок может быть продлен на максимум 60 дней.