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В уряді Португалії заявили, що відкриті для туристів – поки тільки з ЄС

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:28

Міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантуш Сілва заявив, що його країна знову відкрита для туристів з інших країн континенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Туристи вітаються в Португалії", - сказав Сантуш Сілва, пояснивши, що деякі медичні перевірки будуть введені в аеропортах, але для тих, хто прилетить в Португалію не буде обов'язкового карантину.

Португалія, яка до теперішнього часу зареєструвала 30 200 підтверджених випадків захворювання COVID-19 і 1289 смертей, поступово послаблює обмеження, що діють з тих пір, як вона закрилася в середині березня.

Країна постраждала від коронавірусу значно менше за сусідню Іспанію.

"Система охорони здоров'я Португалії реагує добре, і це дуже важливо для нас, щоб мати можливість вітати гостей", - сказав Сантуш Сілва.

Польоти в країни і з-за меж Європейського Союзу як і раніше тимчасово припинені до 15 червня, за деякими винятками, включаючи деякі маршрути в португаломовні  країни, такі як Бразилія.

Сухопутний кордон Іспанії та Португалії, яка була закрита для туристів з березня, також залишиться закритим до 15 червня.

"Ми поступово почнемо розглядати питання про ослаблення прикордонного контролю", - заявив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Едуардо Кабріта.

Індустрія туризму, одна з найбільш постраждалих від спалаху хвороби, внесла 14,6% у валовий внутрішній продукт країни в 2018 році  і допомогла Португалії оговтатися від важкої боргової кризи.

Як повідомлялося, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПортугаліятуризмЄСкарантин
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