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В правительстве Португалии заявили, что открыты для туристов – пока только из ЕС

Пятница, 22 мая 2020, 18:28

Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва заявил, что его страна вновь открыта для туристов из других стран континента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Туристы приветствуются в Португалии", - сказал Сантуш Силва, пояснив, что некоторые медицинские проверки будут введены в аэропортах, но для тех, кто прилетит в Португалию не будет обязательного карантина.

Португалия, которая к настоящему времени зарегистрировала 30 200 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 1289 смертей, постепенно ослабляет ограничения, что действуют с тех пор, как она закрылась в середине марта.

Страна пострадала от коронавируса значительно меньше соседней Испании.

"Система здравоохранения Португалии реагирует хорошо, и это очень важно для нас, чтобы иметь возможность приветствовать гостей", - сказал Сантуш Силва.

Полеты в страны и из-за пределов Европейского Союза по-прежнему временно приостановлены до 15 июня, за некоторыми исключениями, включая некоторые маршруты в португалоязычных страны, такие как Бразилия.

Сухопутная граница Испании и Португалии, которая была закрыта для туристов с марта, также останется закрытым до 15 июня.

"Мы постепенно начнем рассматривать вопрос об ослаблении пограничного контроля", - заявил в пятницу министр внутренних дел Эдуардо Кабрита.

Индустрия туризма, одна из наиболее пострадавших от вспышки болезни, внесла 14,6% в валовой внутренний продукт страны в 2018 году и помогла Португалии оправиться от тяжелого долгового кризиса.

Как сообщалось, Греция вновь откроется для иностранных туристов 15 июня, однако сначала она будет принимать гостей только из 20 стран.

Темы: ПортугалиятуристыЕСкарантин


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