В правительстве Португалии заявили, что открыты для туристов – пока только из ЕС
Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва заявил, что его страна вновь открыта для туристов из других стран континента.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Туристы приветствуются в Португалии", - сказал Сантуш Силва, пояснив, что некоторые медицинские проверки будут введены в аэропортах, но для тех, кто прилетит в Португалию не будет обязательного карантина.
Португалия, которая к настоящему времени зарегистрировала 30 200 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 1289 смертей, постепенно ослабляет ограничения, что действуют с тех пор, как она закрылась в середине марта.
Страна пострадала от коронавируса значительно меньше соседней Испании.
"Система здравоохранения Португалии реагирует хорошо, и это очень важно для нас, чтобы иметь возможность приветствовать гостей", - сказал Сантуш Силва.
Полеты в страны и из-за пределов Европейского Союза по-прежнему временно приостановлены до 15 июня, за некоторыми исключениями, включая некоторые маршруты в португалоязычных страны, такие как Бразилия.
Сухопутная граница Испании и Португалии, которая была закрыта для туристов с марта, также останется закрытым до 15 июня.
"Мы постепенно начнем рассматривать вопрос об ослаблении пограничного контроля", - заявил в пятницу министр внутренних дел Эдуардо Кабрита.
Индустрия туризма, одна из наиболее пострадавших от вспышки болезни, внесла 14,6% в валовой внутренний продукт страны в 2018 году и помогла Португалии оправиться от тяжелого долгового кризиса.
Как сообщалось, Греция вновь откроется для иностранных туристов 15 июня, однако сначала она будет принимать гостей только из 20 стран.