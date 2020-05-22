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Двох суддів відсторонили від роботи за п'яне водіння та ДТП

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:45
Двох суддів відсторонили від роботи за п'яне водіння та ДТП

Двоє суддів, в тому числі суддя Верховного суду, відсторонені від здійснення правосуддя через історії з керуванням автомобілем в нетверезому вигляді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: За інформацією Вищої ради правосуддя, суддя Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду Валентин Сердюк тимчасово відсторонений за рішенням дисциплінарної палати ВРП.

У раді пояснили, що суддя Сердюк 2 березня 2019 року керував автомобілем в нетверезому стані, від проходження тесту на алкоголь відмовився. Суддю оштрафували на 10 тисяч гривень, і він був позбавлений права керувати автомобілем строком на рік.

Крім того, повідомляє ВРП, від здійснення правосуддя відсторонений суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду Дмитро Запорожан.

Він також вчинив адміністративне правопорушення: 25 cічня 2019 року в Одесі наїхав на припаркований автомобіль і зник з місця події.

Крім того, на камеру зафіксовано розмову патрульного поліцейського з суддею, в якій останній дозволив собі нецензурні висловлювання.

Термін дії відсторонення суддів - до прийняття ВРП рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення дисциплінарної палати.

Теми: судтранспортзвільненняалкоголь
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