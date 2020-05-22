Усі розділи
Укр / Рус

Двох суддів відсторонили від роботи за п'яне водіння

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:45

Двоє суддів, в тому числі суддя Верховного суду, відсторонені від здійснення правосуддя через історії з керуванням автомобілем в нетверезому вигляді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: За інформацією Вищої ради правосуддя, суддя Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду Валентин Сердюк тимчасово відсторонений за рішенням дисциплінарної палати ВРП.

У раді пояснили, що суддя Сердюк 2 березня 2019 року керував автомобілем в нетверезому стані, від проходження тесту на алкоголь відмовився. Суддю оштрафували на 10 тисяч гривень, і він був позбавлений права керувати автомобілем строком на рік.

Крім того, повідомляє ВРП, від здійснення правосуддя відсторонений суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду Дмитро Запорожан.

Він також вчинив адміністративне правопорушення: 25 cічня 2019 року в Одесі, керуючи автомобілем в нетверезому стані, наїхав на припаркований автомобіль і зник з місця події.

Крім того, на камеру зафіксовано розмову патрульного поліцейського з суддею, в якій останній дозволив собі нецензурні висловлювання.

Термін дії відсторонення суддів - до прийняття ВРП рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення дисциплінарної палати.

Теми: судтранспортзвільненняалкоголь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Справа Шеремета: слідство щодо ймовірних виконавців завершене

фото Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

відеоУ Пакистані розбився пасажирський літак

Серед розстріляних на Житомирщині колишні учасники АТО та волонтери

Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

Усі головні новини...
суд
З Альперіна зняли зобов’язання, бо суддя повірив на слово його адвокату – ЦПК
В анексованому Криму звільненого в рамках обміну Бекірова оголосили в розшук
Справу Гримчака передали в суд
Останні новини
19:11
Окупанти не мають права призивати кримчан до армії – заява ЄС
19:07
Прем'єр Британії розглядає пропозицію Трампа приїхати на саміт G7 в червні
18:49
ЄБРР може дати Укрзалізниці багатомільйонний кредит для підтримки ліквідності
18:45
Двох суддів відсторонили від роботи за п'яне водіння
18:37
Бойовики 10 разів порушили "тишу", поранили воїна ЗСУ
18:28
В уряді Португалії заявили, що відкриті для туристів – поки тільки з ЄС
18:26
Через коронавірус НБУ змінить Стратегію розвитку фінсектору-2025
18:22
З Альперіна зняли зобов’язання, бо суддя повірив на слово його адвокату – ЦПК
18:20
Мінінфраструктури готується до будівництва аеропорту в Мукачево
18:12
НАЗК розпочинає перевірку декларацій посадовців: стартують з президентів та прем’єрів
Усі новини...