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Двух судей отстранили от работы за пьяное вождение

Пятница, 22 мая 2020, 18:45

Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия из-за историй с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: По информации Высшего совета правосудия, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентин Сердюк временно отстранен по решению дисциплинарной палаты ВСП.

В совете пояснили, что судья Сердюк 2 марта 2019 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, от прохождения теста на алкоголь отказался. Судью оштрафовали на 10 тысяч гривен, и он был лишен права управлять автомобилем сроком на год.

Кроме того, сообщает ВСП, от осуществления правосудия отстранен судья Пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан.

Он также совершил административное правонарушения: 25 января 2019 года в Одессе, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, наехал на припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Кроме того, на камеру зафиксирован разговор патрульного полицейского с судьей, в котором последний позволил себе нецензурные высказывания.

Срок действия отстранения судей - до принятия ВСП решения об их увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты.

Темы: судтранспортувольнениеалкоголь


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