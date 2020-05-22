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Прем'єр Британії розглядає пропозицію Трампа приїхати на саміт G7 в червні

П'ятниця, 22 травня 2020, 19:07

У Великій Британії не виключили візит прем’єр-міністра Бориса Джонсона до США на саміт "Великої сімки".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що намагатиметься провести зустріч з присутністю усіх лідерів "сімки" поблизу Вашингтона 10 червня.

У березні зустріч G7 була скасована через пандемію коронавірусу і планувалося, що вона може відбутися у форматі відеоконференції.

В офісі британського прем’єра заявили, що вивчать деталі пропозиції Трампа. "Ми тісно контактуємо з Білим домом щодо саміту, і ми розглянемо деталі того, що вони пропонують", - заявив речник.

Як відомо, Джонсон перехворів на коронавірус і кілька днів перебував у реанімації.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявив, що розгляне пропозицію щодо саміту. Його дружина у березні хворіла на коронавірус, а сам він через це два тижні перебував в домашній ізоляції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він відкритий для участі у зустрічі.

Теми: БританіяСШАТрампG7


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