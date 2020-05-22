Прем'єр Британії розглядає пропозицію Трампа приїхати на саміт G7 в червні
У Великій Британії не виключили візит прем’єр-міністра Бориса Джонсона до США на саміт "Великої сімки".
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що намагатиметься провести зустріч з присутністю усіх лідерів "сімки" поблизу Вашингтона 10 червня.
У березні зустріч G7 була скасована через пандемію коронавірусу і планувалося, що вона може відбутися у форматі відеоконференції.
В офісі британського прем’єра заявили, що вивчать деталі пропозиції Трампа. "Ми тісно контактуємо з Білим домом щодо саміту, і ми розглянемо деталі того, що вони пропонують", - заявив речник.
Як відомо, Джонсон перехворів на коронавірус і кілька днів перебував у реанімації.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявив, що розгляне пропозицію щодо саміту. Його дружина у березні хворіла на коронавірус, а сам він через це два тижні перебував в домашній ізоляції.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він відкритий для участі у зустрічі.