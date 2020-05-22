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Премьер Британии рассматривает предложение Трампа приехать на саммит G7 в июне

Пятница, 22 мая 2020, 19:07

В Великобритании не исключили визит премьер-министра Бориса Джонсона в США на саммит "Большой семерки".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что постарается провести встречу с присутствием всех лидеров "семерки" близ Вашингтона 10 июня.

В марте встреча G7 была отменена из-за пандемии коронавируса и планировалось, что она может пройти в формате видеоконференции.

В офисе британского премьера заявили, что изучат детали предложения Трампа. "Мы тесно контактируем с Белым домом по саммиту, и мы рассмотрим детали того, что они предлагают", - заявил пресс-секретарь.

Как известно, Джонсон переболел коронавирусом и несколько дней находился в реанимации.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что рассмотрит предложение о саммите. Его жена в марте болела коронавирусом, а сам он из-за этого две недели находился в домашней изоляции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он открыт для участия во встрече.

Темы: ВеликобританияСШАТрампG7
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