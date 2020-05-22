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Коронавірус в Італії: активних випадків вже менше 60 тисяч

П'ятниця, 22 травня 2020, 19:41

В Італії з початку епідемії коронавірусом заразилися щонайменше 228 658 людей, станом на п'ятницю число активних випадків менше 60 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулу добу померли 130 людей з коронавірусом. Це менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 156 померлих. І 9 регіонах за останню добу не зареєстрували жодної смерті хворих на коронавірус.

Загальне число померлих в Італії тепер складає 32 616.

За останні 24 години зареєстрували 652 зараження – трохи більше, ніж у четвер (642).

За минулу добу лікарні після одужання залишили 2160 людей. Напередодні таких було 2278.

Кількість активних випадків коронавірусу тепер складає 59 322. Це на 1638 менше ніж напередодні.

Нагадаємо, Італія з 3 червня дозволить відкритися всім аеропортам країни, частина з яких була закрита через пандемію коронавірусу у березні.

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019


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