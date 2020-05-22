Все разделы
Укр / Рус

Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч

Пятница, 22 мая 2020, 19:41

В Италии с начала эпидемии коронавирусом заразились по меньшей мере 228 658 человек, по состоянию на пятницу число активных случаев меньше 60 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За минувшие сутки умерли 130 человек с коронавирусом. Это меньше, чем накануне, когда сообщалось о 156 погибших. И 9 регионах за последние сутки не зарегистрировали ни одной смерти больных коронавирусом.

Общее число умерших в Италии теперь составляет 32 616.

За последние 24 часа зарегистрировали 652 заражения – чуть больше, чем в четверг (642).

За минувшие сутки в больницы после выздоровления оставили 2160 человек. Накануне таких было 2278.

Количество активных случаев коронавируса теперь составляет 59 322. Это на 1638 меньше чем накануне.

Напомним, Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте.

Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП

Дело Шеремета: следствие по предполагаемым исполнителям завершено

фото Нацгвардия назвала имена трех убитых на Житомирщине

Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать

видеоВ Пакистане разбился пассажирский самолет

Среди расстрелянных в Житомирской области бывшие участники АТО и волонтеры

Все главные новости...
Италия
В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом
В каналы Венеции вернулись гондолы
В Италии впервые с начала карантина от коронавируса умерли меньше 100 человек
Последние новости
19:59
НБУ определился с курсом гривни на выходные
19:54
картыСиноптики рассказали, когда придет потепление
19:41
Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч
19:39
За май газ для населения подешевел еще на 21%: в Нафтогазе объяснили причину
19:34
Дело Шеремета: прокуроры требуют для Дугарь залог в 168 тысяч – адвокат
19:24
Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП
19:22
В Испании число заражений коронавирусом приближается к 235 тысячам
19:11
Оккупанты не имеют права призывать крымчан в армию – заявление ЕС
19:07
Премьер Британии рассматривает предложение Трампа приехать на саммит G7 в июне
18:49
ЕБРР может дать Укрзализныце многомиллионный кредит для поддержания ликвидности
Все новости...