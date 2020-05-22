Синоптики розповіли, коли прийде потепління

До середи, 27 травня, середня температура повітря в Україні підніметься вище 20 градусів.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У суботу, 23 травня, уночі без опадів, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7°, на узбережжі морів до 9° тепла, у західній частині на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°; температура вдень 10-15° тепла, на заході та крайньому півдні країни 13-18°.

У Києві та області у суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

Згідно з прогнозом, 24 травня у західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірний короткочасний дощ, у східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 1-6° тепла, на заході та півдні 4-9°, вдень 11-16°, на Закарпатті та півдні країни до 19°.

25 травня невеликий, вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірний короткочасний дощ, лише вночі у східній частині та більшості західних областей без опадів; температура вночі 4-9°, у південній частині до 12°, вдень 14-19°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; в західних областях переважно західний, 5-10 м/с.

На Київщині 24 травня без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°. 25 травня невеликий короткочасний дощ; температура вночі 4-9°, вдень 14-19°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Синоптики прогнозують 26-27 травня в Україні невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, окремі грози, лише вночі 26 травня у північних, 27 травня у східних областях без опадів. Температура вночі 5-11°, вдень 26 травня 13-19°, 27 травня 15-21°.

У столичному регіоні 26-27 травня невеликі короткочасні дощі, окремі грози, лише вночі 26 травня без опадів. Температура вночі 5-10°; вдень 26 травня 13-18°, 27 травня 15-20°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні нестійка погода: невеликі та помірні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-14°, у західних, 28 травня і у північних областях 5-11°; вдень 17-23°, 29-30 травня на сході та півдні країни до 26°.