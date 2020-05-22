Синоптики рассказали, когда придет потепление

До среды, 27 мая, средняя температура воздуха в Украине поднимется выше 20 градусов.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В субботу, 23 мая, ночью без осадков, днем ​​в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°, на побережье морей до 9° тепла, в западной части на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°; температура днем ​​10-15° тепла, на западе и крайнем юге страны 13-18°.

В Киеве и области в субботу ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 4-6° тепла, днем ​​11-13°, в Киевской области ночью 2-7° тепла, днем ​​10-15°.

24 мая в западных, днем ​​и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях умеренный кратковременный дождь, в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на западе и юге 4-9°, днем ​​11-16°, на Закарпатье и юге страны до 19°.

25 мая небольшой, днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье умеренный кратковременный дождь, только ночью в восточной части и большинстве западных областей без осадков; температура ночью 4-9°, в южной части до 12°, днем ​​14-19°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в западных областях преимущественно западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 24 мая без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем ​​11-16°. 25 мая небольшой кратковременный дождь; температура ночью 4-9°, днем ​​14-19°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптики прогнозируют 26-27 мая в Украине небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы, только ночью 26 мая во северных, 27 мая в восточных областях без осадков. Температура ночью 5-11°, днем 26 мая 13-19°, 27 мая 15-21°.

В столичном регионе 26-27 мая небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, лишь ночью 26 мая без осадков. Температура ночью 5-10°; днем 26 мая 13-18°, 27 мая 15-20°.

Согласно ориентировочным прогнозом на 6-10 сутки, в Украине неустойчивая погода: небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-14°, в западных, 28 мая и в северных областях 5-11°; днем 17-23°, 29-30 мая на востоке и юге страны до 26°.