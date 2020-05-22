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НАТО закликав РФ припинити вибіркове виконання Договору з відкритого неба

П'ятниця, 22 травня 2020, 20:12

Представники країн-членів НАТО закликали Росію повністю дотримуватися зобов’язань за Договором щодо відкритого неба.

Про це йдеться у заяві Альянсу за результатами засідання Північноатлантичної ради, повідомляє "Європейська правда".

"Ми твердо прихильні збереженню ефективного міжнародного контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження. Ми всі згодні з тим, що всі держави-учасниці Договору щодо відкритого неба повинні повністю виконувати свої зобов'язання і зобов'язання" - йдеться у заяві.

У НАТО відзначили, що Росія вже багато років вводить обмеження на польоти, несумісні з договором, в тому числі обмеження на польоти над Калінінградом і в Росії поблизу її кордону з Грузією.

"Триваюче вибіркове виконання Росією своїх зобов'язань за Договором про відкрите небо підірвало внесок цього важливого договору в забезпечення безпеки і стабільності в євроатлантичному регіоні. Союзники закликали Росію повернутися до повного дотримання договору" - йдеться у заяві.

Зазначається, що Сполучені Штати оголосили Росію порушником договору і заявили про свій намір вийти з нього через шість місяців.  США також заявили, що вони можуть, однак, переглянути своє рішення, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору

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