Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО призвал РФ прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу

Пятница, 22 мая 2020, 20:12

Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.

Об этом говорится в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.

"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Соединенные Штаты объявили Россию нарушителем договора и заявили о своем намерении выйти из него через шесть месяцев.  США также заявили, что они могут, однако, пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: