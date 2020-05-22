Все разделы
Укр / Рус

НАТО призвал РФ прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу

Пятница, 22 мая 2020, 20:12

Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.

Об этом говорится в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.

"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Соединенные Штаты объявили Россию нарушителем договора и заявили о своем намерении выйти из него через шесть месяцев.  США также заявили, что они могут, однако, пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора



powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП

Дело Шеремета: следствие по предполагаемым исполнителям завершено

фото Нацгвардия назвала имена трех убитых на Житомирщине

Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать

видеоВ Пакистане разбился пассажирский самолет

Среди расстрелянных в Житомирской области бывшие участники АТО и волонтеры

Все главные новости...
Последние новости
20:20
На Днепропетровщине разрешили ослабить карантин
20:12
НАТО призвал РФ прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу
19:59
НБУ определился с курсом гривни на выходные
19:54
картыСиноптики рассказали, когда придет потепление
19:41
Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч
19:39
За май газ для населения подешевел еще на 21%: в Нафтогазе объяснили причину
19:34
Дело Шеремета: прокуроры требуют для Дугарь залог в 168 тысяч – адвокат
19:24
Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП
19:22
В Испании число заражений коронавирусом приближается к 235 тысячам
19:11
Оккупанты не имеют права призывать крымчан в армию – заявление ЕС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!