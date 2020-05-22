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Муждабаєва визнали терористом у Росії

П'ятниця, 22 травня 2020, 20:50

Заступник генерального директора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що його у Росії офіційно визнали терористом.

Джерело: Муждабаєв у Twitter

Пряма мова Муждабаєва: "Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців та українців, офіційний терорист РФ. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам!".

Деталі: До посту він прикріпив документ, у якому його обвинувачують за статтею "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму".

Українська правда
Теми: Кримкримські татариокупаціяРосія


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