Муждабаєва визнали терористом у Росії
П'ятниця, 22 травня 2020, 20:50
Заступник генерального директора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що його у Росії офіційно визнали терористом.
Джерело: Муждабаєв у Twitter
Пряма мова Муждабаєва: "Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців та українців, офіційний терорист РФ. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам!".
Деталі: До посту він прикріпив документ, у якому його обвинувачують за статтею "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму".
Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020
Українська правда