Муждабаева признали террористом в России
Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.
Источник: Муждабаев в Twitter
Прямая речь Муждабаева: "Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!".
Детали: К посту он прикрепил документ, в котором его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".
Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020