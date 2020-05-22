Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Муждабаева признали террористом в России

Пятница, 22 мая 2020, 20:50
Муждабаева признали террористом в России

Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.

Источник: Муждабаев в Twitter

Прямая речь Муждабаева: "Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую ​​награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!".

Детали: К посту он прикрепил документ, в котором его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: