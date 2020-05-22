Муждабаева признали террористом в России

Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.

Источник: Муждабаев в Twitter

Прямая речь Муждабаева: "Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую ​​награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!".

Детали: К посту он прикрепил документ, в котором его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".