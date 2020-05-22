Все разделы
Укр / Рус

Муждабаева признали террористом в России

Пятница, 22 мая 2020, 20:50

Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.

Источник: Муждабаев в Twitter

Прямая речь Муждабаева: "Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую ​​награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!".

Детали: К посту он прикрепил документ, в котором его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыоккупацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

картыСиноптики рассказали, когда придет потепление

Зеленский ответил на петицию с призывом отобрать Киевскую лавру у УПЦ МП

Дело Шеремета: следствие по предполагаемым исполнителям завершено

фото Нацгвардия назвала имена трех убитых на Житомирщине

Дважды пленный украинский патриот Синченко бежал из застенков боевиков – мать

видеоВ Пакистане разбился пассажирский самолет

Все главные новости...
Крым
Оккупанты не имеют права призывать крымчан в армию – заявление ЕС
КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом будут закрыты еще месяц
В аннексированном Крыму освобожденного в рамках обмена Бекирова объявили в розыск
Последние новости
20:50
Муждабаев признали террористом в России
20:45
Wizz Air не восстановит украинские рейсы до 15 июня и компенсирует приобретенные билеты
20:33
Экс-нардепу Березкину избрана мера пресечения – почти миллион залога
20:20
На Днепропетровщине разрешили ослабить карантин
20:12
НАТО призвал РФ прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу
19:59
НБУ определился с курсом гривни на выходные
19:54
картыСиноптики рассказали, когда придет потепление
19:41
Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч
19:39
За май газ для населения подешевел еще на 21%: в Нафтогазе объяснили причину
19:34
Дело Шеремета: прокуроры требуют для Дугарь залог в 168 тысяч – адвокат
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!