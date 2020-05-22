МЗС РФ відреагувало на наміри США вийти з Договору щодо відкритого неба

В МЗС РФ назвали "прикрим з точки зору європейської безпеки кроком" наміри США вийти з Договору щодо відкритого неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС РФ.

"Однак подиву у російської сторони це рішення Вашингтона не викликало - воно повністю вписується в його лінію на руйнування всього комплексу домовленостей у сфері контролю над озброєннями і зміцнення довіри у військовій галузі" - заявили у відомстві.

Російські дипломати вважають, що США діють за шаблоном, висуваючи звинувачення на адресу РФ, щоб приховати власні деструктивні дії.

В МЗС РФ запевняють, що Росія діяла строго в рамках положень Договору з відкритого неба.

"США можуть переглянути своє рішення про вихід з договору, якщо Росія в найближчі місяці беззастережно виконає всі їхні вимоги. Це ультиматум. На такій основі розмова не вийде" - заявили у відомстві.

"Ми відкриті до діалогу, але тільки до рівноправного, спрямованого на взаємне врахування інтересів і занепокоєнь. Однак Вашингтон на це не налаштований, а вважає за краще йти саме до виходу з Договору. Це викликає глибокий жаль, оскільки європейській безпеці завдається значної шкоди" - йдеться коментарі.

Нагадаємо, представники країн-членів НАТО закликали Росію повністю дотримуватися зобов’язань за Договором щодо відкритого неба.