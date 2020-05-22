Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС РФ відреагувало на наміри США вийти з Договору щодо відкритого неба

П'ятниця, 22 травня 2020, 21:06

В МЗС РФ назвали "прикрим з точки зору європейської безпеки кроком" наміри США вийти з Договору щодо відкритого неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС РФ.

"Однак подиву у російської сторони це рішення Вашингтона не викликало - воно повністю вписується в його лінію на руйнування всього комплексу домовленостей у сфері контролю над озброєннями і зміцнення довіри у військовій галузі" - заявили у відомстві.

Російські дипломати вважають, що США діють за шаблоном, висуваючи звинувачення на адресу РФ, щоб приховати власні деструктивні дії.

В МЗС РФ запевняють, що Росія діяла строго в рамках положень Договору з відкритого неба.

"США можуть переглянути своє рішення про вихід з договору, якщо Росія в найближчі місяці беззастережно виконає всі їхні вимоги. Це ультиматум. На такій основі розмова не вийде" - заявили у відомстві.

"Ми відкриті до діалогу, але тільки до рівноправного, спрямованого на взаємне врахування інтересів і занепокоєнь. Однак Вашингтон на це не налаштований, а вважає за краще йти саме до виходу з Договору. Це викликає глибокий жаль, оскільки європейській безпеці завдається значної шкоди" - йдеться  коментарі.

Нагадаємо, представники країн-членів НАТО закликали Росію повністю дотримуватися зобов’язань за Договором щодо відкритого неба.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: