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МИД РФ отреагировал на намерения США выйти из Договора по открытому небу

Пятница, 22 мая 2020, 21:06

В МИД РФ назвали "прискорбным с точки зрения европейской безопасности шагом" намерения США выйти из Договора по открытому небу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

"Однако удивления у российской стороны это решение Вашингтона не вызвало - оно полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области", - заявили в ведомстве.

Российские дипломаты считают, что США действуют по шаблону, выдвигая обвинения в адрес РФ, чтобы скрыть собственные деструктивные действия.

В МИД РФ уверяют, что Россия действовала строго в рамках положений Договора по открытому небу.

"США могут пересмотреть свое решение о выходе из договора, если Россия в ближайшие месяцы безоговорочно выполнит все их требования. Это ультиматум. На такой основе разговор не получится" - заявили в ведомстве.

"Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленного на взаимный учет интересов и беспокойств. Однако Вашингтон на это не настроен, а предпочитает идти именно к выходу из Договора. Это вызывает глубокое сожаление, поскольку европейской безопасности наносится значительный ущерб", - говорится комментарии.

Напомним, представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу



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