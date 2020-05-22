Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чеська поліція взяла під захист російського дипломата через погрози – ЗМІ

П'ятниця, 22 травня 2020, 22:23

Чеська поліція взяла під захист російського дипломата Андрея Кончакова, якому, за твердженнями російського посольства, погрожують після того, як його ім'я з'явилося у зв'язку зі справою про ймовірне прибуття у Прагу агента з отрутою.

Про це повідомляє Denik N з посиланням на свої джерела, передає "Європейська правда".

Раніше чеські ЗМІ повідомили, що до Праги прибув російський агент, чия присутність була розцінена як загроза безпеці трьом празьким політикам. Відтоді всі вони перебувають під захистом поліції.

За даними Denik N, вночі поліція охороняє будівлю російського посольства, в якому також знаходяться квартири дипломатів, а вдень - Російський центр науки і культури, яким керує Кончаков. Захист був наданий на початку тижня. Поліція завжди охороняє тільки будівлі, вони не мають доступу до російських дипломатичних об'єктів.

У першій половині травня російське посольство звернулося до Чехії з проханням захистити свого дипломата. За даними дипмісії, Кончакову погрожують після того, як його ім’я з’явилося у справі передбачуваного агента з отрутою. Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: