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Чешская полиция взяла под защиту российского дипломата из-за угроз – СМИ

Пятница, 22 мая 2020, 22:23

Чешская полиция взяла под защиту российского дипломата Андрея Кончакова, которому, по утверждениям российского посольства, угрожают после того, как его имя появилось в связи с делом о вероятном прибытии в Прагу агента с ядом.

Об этом сообщает Denik N со ссылкой на свои источники, передает "Европейская правда".

Ранее чешские СМИ сообщили, что до Праги прибыл российский агент, чье присутствие было расценено как угроза безопасности трем пражским политикам. С тех пор все они находятся под защитой полиции.

По данным Denik N, ночью полиция охраняет здание российского посольства, в котором также находятся квартиры дипломатов, а днем - Российский центр науки и культуры, которым руководит Кончаков. Защита была предоставлена в начале недели. Полиция всегда охраняет только здания, они не имеют доступа к российских дипломатических объектов.

В первой половине мая российское посольство обратилось к Чехии с просьбой защитить своего дипломата. По данным дипмиссии, Кончакову угрожают после того, как его имя появилось в деле предполагаемого агента с ядом. Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинениям.



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