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Новим епіцентром коронавірусу є Південна Америка – ВООЗ

П'ятниця, 22 травня 2020, 23:25

Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Джерело: керівник ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Раяна: "У якомусь сенсі Південна Америка стала новим епіцентром цієї хвороби. Ми бачимо, як у багатьох країнах Південної Америки росте кількість випадків захворювання".

Деталі: Нині Бразилія займає третій рядок у списку країн, де виявлено високий показник заражень. У цій країні коронавірус знайшли у 314,7 тис. людей, з яких померли 20,2 тис. осіб.

У Перу кількість заражень перевищила 108 тис., а померли понад 3,1 тис. людей.

У Чилі зараження виявили у 61,8 тис. осіб, померли 630 осіб, в Еквадорі - у 35,8 тис. знайшли коронавірус, померли понад 3 тис. осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірусепідеміяБразилія


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