Новым эпицентром коронавируса является Южная Америка – ВОЗ

Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

Источник: руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Райана: "В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет количество случаев заболевания".

Детали: Сейчас Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлен высокий показатель заражений. В этой стране коронавирус нашли в 314,7 тыс. человек, из которых умерли 20,2 тыс. человек.

В Перу количество заражений превысило 108 тыс., а умерли более 3,1 тыс. человек.

В Чили заражения обнаружили в 61,8 тыс. человек, умерли 630 человек, в Эквадоре - в 35,8 тыс. нашли коронавирус, умерли более 3 тыс. человек.

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