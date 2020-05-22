Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новым эпицентром коронавируса является Южная Америка – ВОЗ

Пятница, 22 мая 2020, 23:25
Новым эпицентром коронавируса является Южная Америка – ВОЗ

Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

Источник: руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Райана: "В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет количество случаев заболевания".

Детали: Сейчас Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлен высокий показатель заражений. В этой стране коронавирус нашли в 314,7 тыс. человек, из которых умерли 20,2 тыс. человек.

В Перу количество заражений превысило 108 тыс., а умерли более 3,1 тыс. человек.

В Чили заражения обнаружили в 61,8 тыс. человек, умерли 630 человек, в Эквадоре - в 35,8 тыс. нашли коронавирус, умерли более 3 тыс. человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусэпидемияБразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: