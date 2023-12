Космічний корабель SpaceX встановили на стартовому майданчику космодрому NASA

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon встановили на стартовому майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Джерело: SpaceX. NASA

Деталі: ракету-носій Falcon 9 з'єднану з космічним кораблем Crew Dragon перемістили з ангару SpaceX та встановили на стартовому майданчику космодрому NASA.

Запуск ракети, запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом), пройде в рамках другого етапу програми американського національного космічного агентства (NASA) та компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

До складу екіпажу, що відправиться на Міжнародну космічну станцію, увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

The Flight Readiness Review has concluded! NASA's SpaceX Crew Dragon mission is cleared to proceed toward liftoff.



Tune in to NASA TV for the following:

2:15pm ET: Virtual Q&A with @AstroBehnken and @Astro_Doug

2:45pm ET: Post-Review News Conference



💻: https://t.co/YeWrpz41EN pic.twitter.com/Pi40JDxN6t