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Космічний корабель SpaceX встановили на стартовому майданчику космодрому NASA

Субота, 23 травня 2020, 00:26
Космічний корабель SpaceX встановили на стартовому майданчику космодрому NASA

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon встановили на стартовому майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Джерело: SpaceX. NASA

Деталі: ракету-носій Falcon 9 з'єднану з космічним кораблем Crew Dragon перемістили з ангару SpaceX та встановили на стартовому майданчику космодрому NASA.

Запуск ракети, запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом), пройде в рамках другого етапу програми американського національного космічного агентства (NASA) та компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

До складу екіпажу, що відправиться на Міжнародну космічну станцію, увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. 

 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкосмосІлон Маск
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