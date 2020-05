Космический корабль SpaceX установили на стартовой площадке космодрома NASA

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Источник: SpaceX. NASA

Детали: ракету-носитель Falcon 9 соединенную с космическим кораблем Crew Dragon переместили из ангара SpaceX и установили на стартовой площадке космодрома NASA.

Запуск ракеты, запланированный на 27 мая в 4:33 p.m. EDT. (23:33 по киевскому времени), пройдет в рамках второго этапа программы американского национального космического агентства (NASA) и компании Илона Маска SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

В состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию, войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Falcon 9 and Crew Dragon are vertical on the launch pad pic.twitter.com/2nw9h0jxde