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Космический корабль SpaceX установили на стартовой площадке космодрома NASA

Суббота, 23 мая 2020, 00:26

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon установили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде, США.

Источник: SpaceX. NASA

Детали: ракету-носитель Falcon 9 соединенную с космическим кораблем Crew Dragon переместили из ангара SpaceX и установили на стартовой площадке космодрома NASA.

Запуск ракеты, запланированный на 27 мая в 4:33 p.m. EDT. (23:33 по киевскому времени), пройдет в рамках второго этапа программы американского национального космического агентства (NASA) и компании Илона Маска SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей.

В состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию, войдут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

а

Темы: СШАкосмосИлон Маск


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