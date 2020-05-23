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На окупованій частині Донбасу російські паспорти отримали близько 200 000 українців

Субота, 23 травня 2020, 00:59
На окупованій частині Донбасу російські паспорти отримали близько 200 000 українців

Паспорти Російської Федерації отримали близько 200 тисяч українців, що проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Луганської та Донецької областей України. 

Джерело: віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представник України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "За нашими даними, це близько 200 тисяч громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територія Донбасу, отримали близько 200 тисяч паспорти Російської Федерації.

Звісно, це в першу чергу поглинає все керівництво тих двох формувань, це "військові", "держслужбовці" і таке інше, тому що в такий спосіб їм легше сплачувати зарплату за рахунок бюджету РФ".

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасокупаціяРосіявійна
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