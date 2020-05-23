Усі розділи
Укр / Рус

На окупованій частині Донбасу російські паспорти отримали близько 200 000 українців

Субота, 23 травня 2020, 00:59

Паспорти Російської Федерації отримали близько 200 тисяч українців, що проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Луганської та Донецької областей України. 

Джерело: віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представник України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "За нашими даними, це близько 200 тисяч громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територія Донбасу, отримали близько 200 тисяч паспорти Російської Федерації.

Звісно, це в першу чергу поглинає все керівництво тих двох формувань, це "військові", "держслужбовці" і таке інше, тому що в такий спосіб їм легше сплачувати зарплату за рахунок бюджету РФ".

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.

Теми: ДонбасокупаціяРосіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ІнфографікаЩе з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину

Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Київську лавру в УПЦ МП

Справа Шеремета: слідство щодо ймовірних виконавців завершене

фото Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

відеоУ Пакистані розбився пасажирський літак

Усі головні новини...
Донбас
ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі
Бойовики 10 разів порушили "тишу", поранили воїна ЗСУ
Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати
Останні новини
00:59
На окупованій частині Донбасу російські паспорти отримали близько 200 000 українців
00:26
Фото. ВідеоКосмічний корабель SpaceX встановили на стартовому майданчику космодрому NASA
00:00
ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі
23:25
Новим епіцентром коронавірусу є Південна Америка – ВООЗ
23:03
Новини економіки: домовленності з МВФ, падіння промисловості, кредит для УЗ
22:49
Голова бюджетного комітету заразився коронавірусом – нардеп
22:39
Україна та Болгарія заявили про відсутність розбіжностей щодо району на Одещині
22:23
Чеська поліція взяла під захист російського дипломата через погрози – ЗМІ
22:12
Полтавщина планує послабити карантин, хоч не відповідає критеріям МОЗ
21:55
Данілов назвав рівень кіберзахисту в Україні незадовільним
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!