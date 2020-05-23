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На оккупированной части Донбасса российские паспорта получили около 200 000 украинцев

Суббота, 23 мая 2020, 00:59

Паспорта Российской Федерации получили около 200 000 украинцев, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей Украины.

Источник: вице премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексей Резников, сообщает Укринформ

Прямая речь: "По нашим данным, это около 200 000 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территория Донбасса, получили около 200 000 паспорта Российской Федерации.

Конечно, это в первую очередь поглощает все руководство этих двух формирований, это "военные", "госслужащие" и т.д., потому что таким образом им легче платить зарплату за счет бюджета РФ".

Темы: ДонбассоккупацияРосcиявойна


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